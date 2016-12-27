Нейминг: придумать название сайта (и домена) и слоган (девиз) компании

Задача: придумать название сайта (и домена), слоган (девиз) компании

Текущий сайт: https://taobao-rayshoppinga.com

Конкуренты: http://taobao-posrednik.ru

Компания является посредником, предоставляем возможность гражданам России и СНГ заказывать товары из торговых онлайн площадок Китая. "Благодаря нам, выможете заказать абсолютно любой товар: мелкую канцелярию, меховые изделия, обувь, бытовую технику, комплектующие для автомобиля и многое другое"

Штат сотрудников: 10 человек

Название может быть из слов русского или англ. языка, аббревиатуры или их комбинации. По этому названию должен

быть свободен домен в одной из зон: ru, com, net, biz

Слова, которые не должны использоваться (на английском языке или транслитом): "taobao", "china", "russia", а так же повторяться одно и тоже слово в разных названиях.

Услуги компании:

Оптовые поставки товаров из Китая

Поиск производителей в Китае

Закупка товаров в Китае

Перевозка грузов из Китая

Комплексное Обслуживание

Сопутствующие услуги

Бесплатная Консультация

Сопровождение Делового визита

Представительские Услуги

Аналитический расчёт

Оптимизация затрат

Аттестация поставщика

Таможенное оформление груза

Страхование груза

Помощь в составлении контрактов

Маркетинговое исследование рынка

Услуги переводчика

Запуск в производство в Китае

Проверка качества и инспекция погрузки

Оборудование из Китая

Нужно придумать 2-3 варианта