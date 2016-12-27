Нейминг: придумать название сайта (и домена) и слоган (девиз) компании

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Закрыт19 заявок373 просмотра

Задача: придумать название сайта (и домена), слоган (девиз) компании

Текущий сайт: https://taobao-rayshoppinga.com

Конкуренты: http://taobao-posrednik.ru

 

Компания является посредником, предоставляем возможность гражданам России и СНГ заказывать товары из торговых онлайн площадок Китая.  "Благодаря нам, выможете заказать абсолютно любой товар: мелкую канцелярию, меховые изделия, обувь, бытовую технику, комплектующие для автомобиля и многое другое"

 

Штат сотрудников: 10 человек

 

Название может быть из слов русского или англ.  языка, аббревиатуры или их комбинации. По этому названию должен

быть свободен домен в одной из зон: ru, com, net, biz

 

Слова, которые не должны использоваться (на английском языке или транслитом):  "taobao", "china", "russia", а так же повторяться одно и тоже слово в разных названиях.

 

Услуги компании:

Оптовые поставки товаров из Китая

Поиск производителей в Китае

Закупка товаров в Китае

Перевозка грузов из Китая

Комплексное Обслуживание

Сопутствующие услуги

Бесплатная Консультация

Сопровождение Делового визита

Представительские Услуги

Аналитический расчёт

Оптимизация затрат

Аттестация поставщика

Таможенное оформление груза

Страхование груза

Помощь в составлении контрактов

Маркетинговое исследование рынка

Услуги переводчика

Запуск в производство в Китае

Проверка качества и инспекция погрузки

Оборудование из Китая

Нужно придумать 2-3 варианта

8 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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