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Нейминг: придумать название сайта (и домена) и слоган (девиз) компании
Задача: придумать название сайта (и домена), слоган (девиз) компании
Текущий сайт: https://taobao-rayshoppinga.com
Конкуренты: http://taobao-posrednik.ru
Компания является посредником, предоставляем возможность гражданам России и СНГ заказывать товары из торговых онлайн площадок Китая. "Благодаря нам, выможете заказать абсолютно любой товар: мелкую канцелярию, меховые изделия, обувь, бытовую технику, комплектующие для автомобиля и многое другое"
Штат сотрудников: 10 человек
Название может быть из слов русского или англ. языка, аббревиатуры или их комбинации. По этому названию должен
быть свободен домен в одной из зон: ru, com, net, biz
Слова, которые не должны использоваться (на английском языке или транслитом): "taobao", "china", "russia", а так же повторяться одно и тоже слово в разных названиях.
Услуги компании:
Оптовые поставки товаров из Китая
Поиск производителей в Китае
Закупка товаров в Китае
Перевозка грузов из Китая
Комплексное Обслуживание
Сопутствующие услуги
Бесплатная Консультация
Сопровождение Делового визита
Представительские Услуги
Аналитический расчёт
Оптимизация затрат
Аттестация поставщика
Таможенное оформление груза
Страхование груза
Помощь в составлении контрактов
Маркетинговое исследование рынка
Услуги переводчика
Запуск в производство в Китае
Проверка качества и инспекция погрузки
Оборудование из Китая
Нужно придумать 2-3 варианта
Заявки фрилансеров
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