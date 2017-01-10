Название и домен для блога

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен15 заявок233 просмотра

Нужно придумать название для блога со звучным коротким доменным именем. Подробности — лично исполнителю.

8 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$35
5 дней
Валентина предложила несколько отличных концепций с подробными описаниями, я выбрала тот самый единственный вариант, который мне и был нужен. Благодарю за работу, будем сотрудничать дальше.
Анастасия – просто замечательный заказчик, рада была очередному сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
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Нейминг и Слоганы

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