Придумать название + домен для дачного сайта

# 1 — $ 15

Здравствуйте! Требуется придумать название и домен для сайта дачной тематики, основные направления сайта: сад, дача, огород, выращивание растений, обустройство участка, строительство дома.

1) Домен должен быть свободен в двух доменных зонах(.ru и .com), также этот домен не должен был существовать ранее(проверяйте здесь: http://whoistory.com/ и http://archive.org/web/ )

2) Для домена до 10 символов, желательно не использовать знак дефис.