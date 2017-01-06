Придумать название + домен для дачного сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен24 заявки1219 просмотров
#1$15

Здравствуйте! Требуется придумать название и домен для сайта дачной тематики, основные направления сайта: сад, дача, огород, выращивание растений, обустройство участка, строительство дома.

1) Домен должен быть свободен в двух доменных зонах(.ru и .com), также этот домен не должен был существовать ранее(проверяйте здесь: http://whoistory.com/ и http://archive.org/web/ )

2) Для домена до 10 символов, желательно не использовать знак дефис.

8 лет назад
night107
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Semarka
49 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#1
Наталья, большое спасибо за интересное название для сайта!:)
Спасибо за интересное задание! Было приятно поработать:)

Заявки фрилансеров

Semarka
49 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#1

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