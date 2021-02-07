Выгрузка сайтов под ссылку

Требуется помощь программиста в выгрузке сайтов под ссылку. Выгрузить нужно чтобы все работало. Сами сайты мы вышлем в архивах по одному, сайты есть только ФРОНТ HTML, есть с базой данных. Выгрузить можно сразу к нам на домен или на текстовый хостинг. Оплата сдельно на карту. Начать можно сразу.