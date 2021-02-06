Imacros+JavaScript

Веб-программированиеЗакрытнет заявок767 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

imacros+JavaScript

Надо чтобы управляющий файл, при работе, после выполнения file_9.iim, во время перехода к file_10.iim, с вероятностью 1:100, иногда запускал file_15.iim. И не возвращался уже - всё пропускал...

Пару строк JavaScript кода...

Javascript
3 года назад
dosh77
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад