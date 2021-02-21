Здравствуйте, есть задание по node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Сделать новые блоки в странице блога на Expert Agro
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать блоки в странице. Важно, чтобы скорость страницы не просела, редактирование статей также было без глюков. Блоки можно включить или выключить на каждой отдельной статье. Текст блоков можно поменять, но 1 раз и для всех статей.
Дизайн: https://www.figma.com/proto/6jyeU6t5EbicR2gICyYdV3/expert-agro.ru?node-id=192%3A4635&viewport=2874%2C302%2C0.21870706975460052&scaling=min-zoom
Редактируемый файл!!!: https://www.figma.com/file/6jyeU6t5EbicR2gICyYdV3/expert-agro.ru?node-id=192%3A4635
https://prnt.sc/yegdih, текст мы уже делали элеваторы меняем на Посмотрите примеры выполненных проектов
https://prnt.sc/yegg95 текст Строительство комбикормовых заводов меняем на Строительство и проектирование под ключ
Также есть две правки о которых просил заказчик:
Тут косяк на сайте появился в мобильной версии (и предположительно на планшете). Кнопка "Получить предложение" наползает на следующей под ней поля (точнее эти поля наползают на кнопку).
Причем этот косяк есть в независимости он выбранного шаблона
https://prnt.sc/yegv3b https://prnt.sc/yegw25
А также видео расползается в мобильной версии на этой странице https://expert-agro.ru/sobstvennaja-produkcija/zernoochistitelnye-mashiny/grainstorm/ https://prnt.sc/yegztm
Доступы:
z35969_ao
AOsRtWuytR
Infobox - хостинг нового поколения. Облачный..
Cannot find site on server srv009.infobox.ru
Вернее так: http://ftp.infobox.ru/index.php
net2ftp - a web based FTP client
Там выбираете srv009.infobox.ru
Cannot find site on server srv009.infobox.ru
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Есть сайт реализован на самописе. Есть макеты и тз. Нужно внести изменения в дизайне, и доработать, переделать функционал. Без предоплат, можно поэтапно, один прогер уже затянул сроки и ничего не сделал. ТЗ, дизайн, и сайт ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, необходима помочь в интеграции самописного сайта с онлайн оплатой с сбера. Сайт есть все есть нужно по кнопке оплатить переходить на сайт сбера там платить, и возвращаться обратно. Все стандартно. Если у кого ...Завершен3 года назад
- $50
Есть сайт управляемый wordpress, и часть сайта интегрирована и сделана на yii1. Необходимо плагин добавляющий возможность показа боковых комментариев интегрировать и в yii часть. Сейчас на странице сделанной на yii1 выводятся комментарии стандартными ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Задача: Создать личный кабинет для партнеров, которые направляют нам клиентов. База партнеров постоянно растет, поэтому при разработке это надо учитывать. Функционал: 1. Форма регистрации, на почту сразу приходит логин и пароль. 2. Форма Авторизации: логин и пароль. забыли ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Ищу [b]Frontend-разработчика[/b] для написания виджета [url=https://pfrf-kabinet.ru/kalkulyator-pensii]калькулятора пенсии[/url], который можно будет встраивать на сторонние сайты. Калькулятор уже есть, исправно работает на JS, для него отрисован новый дизайн. Список задач по пунктам: [list=1][*]Перенести калькулятор на новый дизайн (верстка) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать определённые доработки на готовом сайте, подробности - в переписке.Завершен3 года назад
Нужно сформировать таблицу в ексель документов отсюда https://poronaisk.admsakhalin.ru/index.php/2013-05-12-19-35-46/2014-04-01-03-59-06/26-normotvorcheskaya-deyatelnost Столбики следующие в таблице должны быть № НПА Дата издания Наименование Опубликование Ссылка на файлЗавершен3 года назад
- $50
Нужно написать парсинг с сайта по данным из xls файла. В файле в строчке 4 первое значение заполнено, по его значению нужно заполнить оставшиеся поля. Данные для заполнения нужно брать с сайта по авторизации логина и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Всем привет, нужно настроить плагин оплаты. В тестовом режиме работает без проблем, в боевом выдает ошибку.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад