Сделать новые блоки в странице блога на Expert Agro

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Дизайн: https://www.figma.com/proto/6jyeU6t5EbicR2gICyYdV3/expert-agro.ru?node-id=192%3A4635&viewport=2874%2C302%2C0.21870706975460052&scaling=min-zoom

Редактируемый файл!!!: https://www.figma.com/file/6jyeU6t5EbicR2gICyYdV3/expert-agro.ru?node-id=192%3A4635

https://prnt.sc/yegdih, текст мы уже делали элеваторы меняем на Посмотрите примеры выполненных проектов

https://prnt.sc/yegg95 текст Строительство комбикормовых заводов меняем на Строительство и проектирование под ключ

Также есть две правки о которых просил заказчик:

Тут косяк на сайте появился в мобильной версии (и предположительно на планшете). Кнопка "Получить предложение" наползает на следующей под ней поля (точнее эти поля наползают на кнопку).

Причем этот косяк есть в независимости он выбранного шаблона

https://prnt.sc/yegv3b https://prnt.sc/yegw25

А также видео расползается в мобильной версии на этой странице https://expert-agro.ru/sobstvennaja-produkcija/zernoochistitelnye-mashiny/grainstorm/ https://prnt.sc/yegztm

Доступы:

z35969_ao

AOsRtWuytR

ftp://srv009.infobox.ru

Infobox - хостинг нового поколения. Облачный..

infobox.ru

Cannot find site on server srv009.infobox.ru

srv009.infobox.ru

Вернее так: http://ftp.infobox.ru/index.php

net2ftp - a web based FTP client

ftp.infobox.ru

Там выбираете srv009.infobox.ru

Cannot find site on server srv009.infobox.ru

srv009.infobox.ru