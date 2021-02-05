Верстка нового дизайна на самописный сайт

$200
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок1488 просмотров
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Есть сайт реализован на самописе. Есть макеты и тз. Нужно внести изменения в дизайне, и доработать, переделать функционал. Без предоплат, можно поэтапно, один прогер уже затянул сроки и ничего не сделал.

ТЗ, дизайн, и сайт отправлю кандидатам с опытом работы с php.

3 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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