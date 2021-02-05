Разработка личного кабинета

Задача: Создать личный кабинет для партнеров, которые направляют нам клиентов.

База партнеров постоянно растет, поэтому при разработке это надо учитывать.

Функционал:

1. Форма регистрации, на почту сразу приходит логин и пароль.

2. Форма Авторизации: логин и пароль. забыли пароль - восстановить.

3. Личный кабинет:

Разделы: Главная страница, Добавить нового клиента, Мои клиенты, Обучение, Документы, Контакты.

Главная страница - будет отражать профиль партнера и общие данные по клиентам, выплатам и форма: добавить нового клиента.

Добавить нового клиента - форма с полями, данные которых должны попадать в срм битрикс и автоматом в раздел мои пациенты.

Мои клиенты - отражаем информацию о всех направленных партнером клиентах

Обучение - состоит из карточек статьи, которые ведут на статьи из блога или на видео в ютуб.

Документы - партнер может посмотреть и скачать договор, акты и отчет о выполненых работ за каждый месяц

Контакты - контакты наших филиалов.

Дизайн кабинета направим.

Требования к исполнителю:

Высокая компетенция в вопросах разработки ЛК на вордпресс.

Паралельно этому проекту, другие проекты не брать

Быть на связи в рабочее время

Точное соблюдение ТЗ и адекватное планирование сроков

Делает акцент на качество, а не на быстрое закрытие сделки

Ждем ваши цены и сроки. Спасибо!