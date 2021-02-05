Разработка личного кабинета

Здравствуйте, есть задание по node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Создать личный кабинет для партнеров, которые направляют нам клиентов.
База партнеров постоянно растет, поэтому при разработке это надо учитывать.
Функционал:
1. Форма регистрации, на почту сразу приходит логин и пароль.
2. Форма Авторизации: логин и пароль. забыли пароль - восстановить.
3. Личный кабинет:
Разделы: Главная страница, Добавить нового клиента, Мои клиенты, Обучение, Документы, Контакты.
Главная страница - будет отражать профиль партнера и общие данные по клиентам, выплатам и форма: добавить нового клиента.
Добавить нового клиента - форма с полями, данные которых должны попадать в срм битрикс и автоматом в раздел мои пациенты.
Мои клиенты - отражаем информацию о всех направленных партнером клиентах
Обучение - состоит из карточек статьи, которые ведут на статьи из блога или на видео в ютуб.
Документы - партнер может посмотреть и скачать договор, акты и отчет о выполненых работ за каждый месяц
Контакты - контакты наших филиалов.
Дизайн кабинета направим.
Требования к исполнителю:
Высокая компетенция в вопросах разработки ЛК на вордпресс.
Паралельно этому проекту, другие проекты не брать
Быть на связи в рабочее время
Точное соблюдение ТЗ и адекватное планирование сроков
Делает акцент на качество, а не на быстрое закрытие сделки
Ждем ваши цены и сроки. Спасибо!
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