Настройка плагина оплаты wordpress + woocommerce

Требуется создать модуль для Hostcms, чтобы пользователь мог подписать документы с помощью ЭЦП на сайте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет, нужно настроить плагин оплаты. В тестовом режиме работает без проблем, в боевом выдает ошибку.
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