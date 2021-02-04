Доделать модуль обмена Opencart

Добрый день

На сайте сейчас реализован обмен с поставщиком через API

модуль есть но нужно доделать и поправить его функционал

Более подробное ТЗ и доступы предоставим в личной переписке

Для исполнителей только с опытом работы а подобных задачах и отзывами