Исправить вид писем заказов с сайта,приходящих на почту

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки621 просмотр
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С сайта mirhalatov.com.ua САЙТ НАПИСАН НА ASP.NET приходят заказы , в которых заполонены не все поля и отсутствуют изображения верхних рисунков либо они смещены

3 года назад
Irinama2018
Ирина 
42 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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