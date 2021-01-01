Доработать Telegram бота на Node.js

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Доработать Telegram бота на Node.js

Был создан бот для Телеграм, в крипто тематике на технологии Node.js.

В нем необходимо изменить некоторые параметры отправки сообщений.

Проект очень срочный.

Приоритетнее общаться через телеграм: top_hr_s

3 года назад
Groot_soft
Стефан 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад