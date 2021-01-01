На моем сайте начались непонятные прямые заходы без активности с сети IPv4 address block not managed by the RIPE NCC из Московского региона. Нужно избавить мой сайт от этих ботов, портящих мне всю статистику.
Оптимизировать выдачу ключевых слов поисковых запросов SEO Urls
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример - по сайту составить карту популярных поисковых запросов с учетом региона и организовать выдачу истории поисковых запросов и категорий на сайте с 400000 объектов.
Например ссылка на категорию дом и сад диваны угловые:
index.php?page=search&cookieAction=done&sCategory=dom-i-sad&sOrder=dt_pub_date&iOrderType=desc&sPattern=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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