Оптимизировать выдачу ключевых слов поисковых запросов SEO Urls

$10
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Пример - по сайту составить карту популярных поисковых запросов с учетом региона и организовать выдачу истории поисковых запросов и категорий на сайте с 400000 объектов.

Например ссылка на категорию дом и сад диваны угловые:

index.php?page=search&cookieAction=done&sCategory=dom-i-sad&sOrder=dt_pub_date&iOrderType=desc&sPattern=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9

3 года назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов