Ликвидация ботов с сайта

Есть ресурс на C#, нужно написать скрипт который будет отправлять к нему запросы SOAP.На страничке php оформить калькулятор, в поля которых должны загружаться результаты из ресурса.Для проведения рассчетов и выбора параметров пользвательская авторизация не нужна. ЭЦП ...
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На моем сайте начались непонятные прямые заходы без активности с сети IPv4 address block not managed by the RIPE NCC из Московского региона. Нужно избавить мой сайт от этих ботов, портящих мне всю статистику.
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