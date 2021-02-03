Отладить js скрипт

Приветствую! Задача простая. Установлен на домен тестовый шаблон, нужно настроить любой плагин для вордпресса который бы выгружал по тегу или по пользователю, выгружал бы топовые видосы. Должна быть адаптивная стена из видео как тут: https://scrolller.com/?filter=videos Также ...