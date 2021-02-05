HTML карта сайта на сайте под MODx Revolution

Веб-программированиеЗавершен5 заявок386 просмотров
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Нужно сделать html карту сайта на сайте под управлением MODx Revolution

Карта должна динамически обновляться, если какой-то раздел/страница добавляется/удаляется.

Также карту сайта нужно вывести на 404 странице.

Предлагайте вашу цену.

HTMLMODX
3 года назад
seoetc
Роман 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ByguMan
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$5
1 день
Требовалось сделать обновляемую html карту сайта + внедрить ее на 404 странице. Александр быстро и качественно выполнил заказ. Рекомендую!
Задача поставлена четко, оплата своевременная, рекомендую!