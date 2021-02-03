Нужно вылечить сайт от большого количества вирусов

Есть сайт на WordPress он сильно заражён вирусами, почистить от вирусов не проблема, но они лезут обратно как я понял с

шела какова то наверное, нужен программист с опытом в подобных ситуациях

задача

1 почистить сайт от вирусов

2 найти дырку через которые лезут вирусы и зашить ее чтобы более сайт не

заражался

3 поставить защиту от вирусов

Хостер удалил сайт, и за вирусами, но там есть бек апы, работать нужно с самым последнем бек апом

нужно его восстановить или работать на своем хостинге

оплата по факту выполнение проекта

обязательно нужно будет подтверждать сделку на фриласне