Подключить партнерку через API на вновь созданный сайт

Веб-программированиеЗавершен4 заявки535 просмотров
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Есть туристический сайт и он дает свое API для партнеров. И есть собственный сайт ( на Wordpress ) со своим уникальным дизайном. Так вот собственно задача подключить это самое API таким образом, чтобы все это красиво заработало...) Очень важно понимание вами самого процесса.

Больше подробностей - исполнителю.

От вас - сроки и бюджет.

3 года назад
Avesha-35
Людмила 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZuraWeb
Зураб 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$200
37 дней
В сложной экономической ситуации и множеством непрекращающихся "хотелок" заказчика, Зураб справился с поставленной задачей на отлично! Да, мы еще работаем над проектом, но как специалисту и просто человеку - огромное ему человеческое спасибо! Рекомендую.