Доброго времени. 1) Нужно сделать страницу добавления принта (дизайна) на сайт. 2) Страницу редактирования принта на товаре. 3) Добавление/удаление/редактирование нового товара. Прикрепляю ТЗ, постарался описать своими словами что нужно, нужна качественная работа, будут вопросы задавайте. Движок ...
Подключить партнерку через API на вновь созданный сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть туристический сайт и он дает свое API для партнеров. И есть собственный сайт ( на Wordpress ) со своим уникальным дизайном. Так вот собственно задача подключить это самое API таким образом, чтобы все это красиво заработало...) Очень важно понимание вами самого процесса.
Больше подробностей - исполнителю.
От вас - сроки и бюджет.
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