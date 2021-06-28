Подключить партнерку через API на вновь созданный сайт

Есть туристический сайт и он дает свое API для партнеров. И есть собственный сайт ( на Wordpress ) со своим уникальным дизайном. Так вот собственно задача подключить это самое API таким образом, чтобы все это красиво заработало...) Очень важно понимание вами самого процесса.

Больше подробностей - исполнителю.

От вас - сроки и бюджет.