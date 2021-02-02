Страница загрузки/редактирования принтов и товаров.

Доброго времени.

1) Нужно сделать страницу добавления принта (дизайна) на сайт.

2) Страницу редактирования принта на товаре.

3) Добавление/удаление/редактирование нового товара.

Прикрепляю ТЗ, постарался описать своими словами что нужно, нужна качественная работа, будут вопросы задавайте.

Движок самописный, писал сам, там все максимально просто.

Кустарные скрипты добавления принта на сайт имеются. Сейчас нужно сделать полноценную страницу работы с товарами и принтами где можно добавлять/ редактировать/ удалять. С красивым человекопонятным интерфейсом. Т.к следующим этапом нужно будет еще доработать это все и упаковать в виде партнерки, где люди смогут добавлять дизайны самостоятельно и получать

прибыль с продаж. Это я к тому что, тот кто возьмется, мы с вами на долго

сработаемся.