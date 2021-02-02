Страница загрузки/редактирования принтов и товаров.

Необходимо добавить рекапчу к формам на сайте rk-lazurniy.ru, либо иным способом защитить от спама. Сайт на UMI CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
1) Нужно сделать страницу добавления принта (дизайна) на сайт.
2) Страницу редактирования принта на товаре.
3) Добавление/удаление/редактирование нового товара.
Прикрепляю ТЗ, постарался описать своими словами что нужно, нужна качественная работа, будут вопросы задавайте.
Движок самописный, писал сам, там все максимально просто.
Кустарные скрипты добавления принта на сайт имеются. Сейчас нужно сделать полноценную страницу работы с товарами и принтами где можно добавлять/ редактировать/ удалять. С красивым человекопонятным интерфейсом. Т.к следующим этапом нужно будет еще доработать это все и упаковать в виде партнерки, где люди смогут добавлять дизайны самостоятельно и получать
прибыль с продаж. Это я к тому что, тот кто возьмется, мы с вами на долго
сработаемся.
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