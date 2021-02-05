Создать форму голосования с записью в базу

$150
Веб-программированиеЗавершен1 заявка520 просмотров
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Нужно создать форму с несколькими шагами. Так же настроить ее валидацию и отправку данных в базу.

После этого вывести результаты опроса в админ панель wordpress.

В форме присутствуют drag&drop элементы, чекбоксы, радиобаттоны

3 года назад
Maxtymosh
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
KovArt
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$150
2 дня
Всё четко, подсказал как лучше записать в базу данные, чтобы потом можно было масштабировать, предложил решение по интерфейсу в админ панели, вывел дополнительные данные. Всегда на связи, спасибо, Артур
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