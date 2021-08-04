Личный кабинет (небольшой, кастомный) на CMS WordPress + API

Во вложении к проекту 2 документа:

1) API.docx - в нем документация к API, которая нужна для выполнения задач, указанных в следующем документе.2) Мини личный кабинет.docx - описание всех требований, которые нужно выполнить по этому заданию. В этом же документе указана ссылка на домен.Ссылка на домен указана в документе, который во вложении (Мини личный кабинет.docx). Частичное выполнение не рассматриваю. Нужно сделать все что указано в требованиях.Прошу указывать четкие стоимость и сроки выполнения.