Личный кабинет (небольшой, кастомный) на CMS WordPress + API

Веб-программированиеЗавершен5 заявок447 просмотров
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Во вложении к проекту 2 документа:

1) API.docx - в нем документация к API, которая нужна для выполнения задач, указанных в следующем документе.2) Мини личный кабинет.docx - описание всех требований, которые нужно выполнить по этому заданию. В этом же документе указана ссылка на домен.Ссылка на домен указана в документе, который во вложении (Мини личный кабинет.docx). Частичное выполнение не рассматриваю. Нужно сделать все что указано в требованиях.Прошу указывать четкие стоимость и сроки выполнения. 

WordPress
3 года назад
artemgolovan
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
erik999
Эрик 
39 летАрмения
15 лет в сервисе
Был
18 часов назад
3 года назад
$180
16 дней
Очень грамотный исполнитель. Всё сделано согласно ТЗ, и главное соблюдены сроки. Спасибо большое
Четкое ТЗ! Своевременна оплата! Приятно было работать! Рекомендую!!!