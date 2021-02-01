Исправить баг на сайте

Добрый день. Нужно дописать проект на codeigniter. CMS [url=https://varient.codingest.com/]https://varient.codingest.com/[/url] ТЗ во вложении Предоставлю исходники и базу. Оплата после завершения. Показ на своем хосте, или локально через TeamViewer
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на серверном рендеринге. В одном разделе сайта при попытке открыть статьи возникает 404 ошибка и редирект на главную. Видео бага прилагается, отправлю исполнителю. Также при обновлении самого раздела появляется белый экран.
Баг возник на Винде 7, Mozilla FireFox 83.0 (64-битный).
Стек технологий: Next.js, GraphQl, SSR
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