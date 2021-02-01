Исправить баг на сайте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки481 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на серверном рендеринге. В одном разделе сайта при попытке открыть статьи возникает 404 ошибка и редирект на главную. Видео бага прилагается, отправлю исполнителю. Также при обновлении самого раздела появляется белый экран.

Баг возник на Винде 7, Mozilla FireFox 83.0 (64-битный).

Стек технологий: Next.js, GraphQl,  SSR

3 года назад
AntonChaplygin
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад