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Yii 1.1.19|Некорректное отображение местоположения сайта в Instagram
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу оценить стоимость и сроки.
Сайт:
Движок:
Yii 1.1.19
Задание:
При отправке в Instagram ссылки
https://nn.polvamvdom.ru/contact/
под ней отображается неправильная карта, не та что на самой странице
https://up2.whitebx.ru/w/8/a/instagram%20screenshot.W8aNu86vtGKuAn947ZQLLp.jpeg
Подробнее:
1.
Нужно указать причину почему так происходит.
2.
Нужно сделать, чтобы в Instagram отображалась корректная карта, та что на самой странице.
2.1.
Либо, если это невозможно - чтобы карта не отображалась в Instagram вовсе.
3.
Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.
Особенности:
G. Поломки.
Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки осуществляется вами безвозмездно.
H. Результат.
Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ. Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то, затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом, чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла. Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.
J. Никакого дебага на продакшене.
На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене, выводите дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в .
Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.
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