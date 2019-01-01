Yii 1.1.19|Некорректное отображение местоположения сайта в Instagram

Прошу оценить стоимость и сроки.

Сайт:

https://nn.polvamvdom.ru

Движок:

Yii 1.1.19

Задание:

При отправке в Instagram ссылки

https://nn.polvamvdom.ru/contact/

под ней отображается неправильная карта, не та что на самой странице

https://up2.whitebx.ru/w/8/a/instagram%20screenshot.W8aNu86vtGKuAn947ZQLLp.jpeg

Подробнее:

1.

Нужно указать причину почему так происходит.

2.

Нужно сделать, чтобы в Instagram отображалась корректная карта, та что на самой странице.

2.1.

Либо, если это невозможно - чтобы карта не отображалась в Instagram вовсе.

3.

Работы ведутся на тестовом сервере, после того как всё готово, нужно будет перенести сделанное на основной сайт.

Особенности:

G. Поломки.

Выполнение данной задачи не должно сломать какой-либо другой функционал. Если в процессе работы вы что-то сломаете, то исправление поломки осуществляется вами безвозмездно.

H. Результат.

Результат задачи должен быть представлен в том конечном виде, который описан в ТЗ. Варианты "оно в принципе готово, просто зайдите туда-то, нажмите то-то, затем ещё туда и туда и вот сюда" крайне не приветствуются. Если после выполнения работ нужно обновить кэш модификаторов сайта - обновите. Если нужно будет обновить кэш браузера - измените html-код таким образом, чтобы файл сам обновился либо смените режим кэширования для этого файла. Посетители сайта обновлять кэш не будут, но зато увидят поехавшую вёрстку. Закладывайте это дополнительно в стоимость задачи.

J. Никакого дебага на продакшене.

На продакшене не должно появляться никаких заглушек и прочего. В случаях острой необходимости произвести дебаг именно на продакшене, выводите дамп внутрь HTML-комментария, либо оборачивайте в .

Пожалуйста оцените стоимость и сроки выполнения.