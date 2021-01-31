Переезд из Microsoft Dynamics CRM в Битрикс24

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки512 просмотров
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Необходимо по выгруженному файлу из Microsoft Dynamics.

Перенести все данные в связке (сделка, контакт, компания) с актуальными статусами по сделкам. И историей по всем сделкам

Так же к сделке контакту и компании должна прикрепиться история звонков с комментариями менеджеров и запланированные задачи на ответсвенного менеджера

Примерно 3-4 тыс. компаний

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад