Переезд из Microsoft Dynamics CRM в Битрикс24

Необходимо по выгруженному файлу из Microsoft Dynamics.

Перенести все данные в связке (сделка, контакт, компания) с актуальными статусами по сделкам. И историей по всем сделкам

Так же к сделке контакту и компании должна прикрепиться история звонков с комментариями менеджеров и запланированные задачи на ответсвенного менеджера

Примерно 3-4 тыс. компаний