Добрый день!

Мне необходимо сделать админ панель на PHP Laravel + Angular. (На стороне PHP Laravel будет REST API)

Вкратце, с сайта-визитки приходит заявка, ее нужно записать в БД (MySQL/PostgrestSQL), научить систему

отправлять email'ы о статусах заявки, далее, отобразить в админ панели как не обработанные,

после ее человек обрабатывает и меняет статус принята или нет.

На дашборде может быть много заявок, необходимо иметь сортировку и фильтрацию по параметрам из заявки.

Также научить систему формировать документы Word/Excel (реестры, письма) по шаблонам.

После обсуждения, определим время и периодичность для созвонов обсуждения состояния проекта по скайпу или телеграмм.

Заведем какой-нибудь таск-трекер Trello, Jira, для отслеживания прогресса работы.

Готов к обсуждению предложений, улучшений и прочего.

Оплата после принятия проекта. Возможна предоплата в середине работы. Готов к сумме 5'000-8'000 тыс.руб.