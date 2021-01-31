Сделать фильтр на сайте битрикс

Мне случайно достался домен masturbation.ru и надо поставить на него веселую заглушку, что б без дела не лежал Нужен адаптивный одностраничник (десктоп, мобайл) Дизайн на мне, уже готов, лежит в Фигме, фон в PSD, если надо будет ...