Сделать фильтр на сайте битрикс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок479 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Стоимость, сроки и вопросы оставляйте в ваших откликах.

Подробности в приложенном файле

3 года назад
minocat
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
22 дня назад