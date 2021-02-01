Нужен программист специализирующийся на Опенкарт

Есть сайт на опенкарте akb-pogruzchik_ru

И есть файл, где расположены ключи и урлы. Пример в скриншоте.

Нужно автоматом вставить нужный ключ на нужную страницу.

Желательно оформить каждую фразу в отдельный блок (див или спан, что логичнее), а визуально пусть выглядит как фраза в рамке (ну, типа кнопки без возможности клика).

Мне тут посоветовали так сделать:

Можно же включить в шаблон инклудом ссылку на РНР файл, а сам РНР файл пусть обращается к базе данных MySql - копии того что есть в экселе, и в случае совпадения УРЛ выводит фразы. Программа простенькая. Вручную только БД создать и залить туда содержимое.

Возможно в Опенкарте есть еще проще способ это реализовать.