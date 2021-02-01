Написание веб сервиса

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок566 просмотров
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Необходимо написать веб сервис на Codeigniter / Laravel, предварительное ТЗ вышлю подходящим кандидатам. Необходимо производить оценку в часах и указывать стоимость часа работы.

Также рассматриваем Junior-разработчиков (Codeigniter) по ставке 4$ в час. Для работы под руководством опытного программиста.

3 года назад
xainex
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад