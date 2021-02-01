Написание веб сервиса

Привет! Нужно закодить сайт для доставки еды на платформе Tilda. Задача кода: фильтровать адреса, согласно карте и в зависимости от расположения клиента, выставлять сумму минимального заказа. Такой код у нас уже стоял, но его удалили ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать веб сервис на Codeigniter / Laravel, предварительное ТЗ вышлю подходящим кандидатам. Необходимо производить оценку в часах и указывать стоимость часа работы.
Также рассматриваем Junior-разработчиков (Codeigniter) по ставке 4$ в час. Для работы под руководством опытного программиста.
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