Дописать функции на Codeigniter

$250
Веб-программированиеЗакрытнет заявок212 просмотров
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Добрый день.

Нужно дописать проект на codeigniter. CMS https://varient.codingest.com/

ТЗ во вложении

Предоставлю исходники и базу. Оплата после завершения. 

Показ на своем хосте, или локально через TeamViewer

3 года назад
Elephent
Ильяс 
33 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад