Корректировка сайта на Битриксе

Веб-программированиеЗакрыт20 заявок4066 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте https://rusrek.com на определенных страницах при замене города любой другой, кроме Нью-Йорка, нужно убирать все баннеры, находящиеся на странице.

В отклике укажите, пожалуйста, цену.

3 года назад
guest_16122297398853
3 года в сервисе
Был
3 года назад