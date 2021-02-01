Создать сайт на PHP-фреймворке

Ищем на фуллтайм удаленную работу full-stack веб-программиста intermediate уровня. Задачи: 1. Разработка модулей для наших программных продуктов на базе существующего бекенд и UI фреймворка Мы используем свой фреймворк. Он достаточно простой и доступный в понимании и ...
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Более подробная информация:
https://drive.google.com/file/d/1cXfgEhvC0As9sh_5ZeXcHyeuLGxbEHJI/view?usp=sharing
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