База сайтов на Tilda

Мы планируем разработать инструмент перетаскивания на основе Javascript, чтобы наши клиенты могли редактировать все элементы на веб-сайте, как показано ниже.https://github.com/topics/floorplanВот документ об активах и требованиях.https://drive.google.com/drive/folders/1El28fBJuoCBJmFenKUZ-lkqMyCw4iwaI?usp=sharingПока не уверен в технологии, но любой подобный опыт приветствуется.Мы можем ...