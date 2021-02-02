Фуллтайм full-stack веб-программист intermediate уровня

Ищем на фуллтайм удаленную работу full-stack веб-программиста intermediate уровня.

Задачи:

1. Разработка модулей для наших программных продуктов на базе существующего бекенд и UI фреймворка

Мы используем свой фреймворк. Он достаточно простой и доступный в понимании и после первичного освоения позволит довольно быстро внедрять новые функции.

2. Периодическая разработка сайтов с функционалом оформления заказа и личным кабинетом покупателя

(задача будет сводиться в написании бекенда, прикручивании готовой верстки и оживлении функционала)

Тут будет пространство для маневра. Скажем, если вы знакомы с Symfony, то мы не против использовать ее.

Обязательные знания:

- PHP 7.x и выше

- Mysql

- HTML (Smarty, Twig)

- JavaScript (ES5, ES6)

- CSS (Less)

- Git

Если вы хотя бы поверхностно знакомы с React, Webpack и Node - то это вообще очень круто!

Важно: наши продукты протестированы и работают только на связке nginx + fact-cgi.

В идеале для разработки и тестирования использовать виртуальную машину с Linux.

С настройкой мы поможем :)

График работы: понедельник-пятница в дневное время

(мы допускаем пространство для маневра, но против совмещения работы - нам нужны свежие, рабочие мозги).

З.п. $1500 в месяц.