Небольшое приложение на vuejs + bootstrap

Необходимо разработать небольшое приложение на vuejs + bootstap4

приложение работает в 3х режимах

1) умеет загружать статус чекбокса по апи ( rest) при старте.

+ управлять им ( включить \ выключить ) c сохранением результата на сервер

2) умеет получать набор объектов с сервера и выводить их в в виде списка.

По нажатию на объект справа сбоку выезжает панелька для управления свойствами объекта из списка.

По нажатию на сохранить происходит сохранение свойств объекта на сервер + обновление их в списке.

можно добавлять новые объекты по образцу или удалять старые.

3) открыть панель настроек в модальном окне.

Получить настройки по апи и показать их в модальном окне

сохранить результат изменения на сервер.

Все очень просто и понятно. Очень срочно.