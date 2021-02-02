Исправить парсер. Не собираются данные в кавычках « »

Необходимо добавить рекапчу к формам на сайте rk-lazurniy.ru, либо иным способом защитить от спама. Сайт на UMI CMS
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Исправить парсер.
Парсер собирает текст с одной страницы в Excel. Текст, находящийся в кавычках « » не собирается. При этом с такими кавычками: "" проблем нет.
Парсер в архиве по ссылке. Работает следующим образом: копируется на хостинг и запускается файл .php. Секунд через 20 появляется прогресс выполнения и ссылка на скачивание файла.
https://drive.google.com/file/d/1RSZuKZaDIRUPJT3GiJsiZCuAND6LEIYY/view?usp=sharing
Нужен квалифицированный специалист, есть периодические задачи.
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