Исправить парсер. Не собираются данные в кавычках « »

Исправить парсер.

Парсер собирает текст с одной страницы в Excel. Текст, находящийся в кавычках « » не собирается. При этом с такими кавычками: "" проблем нет.

Парсер в архиве по ссылке. Работает следующим образом: копируется на хостинг и запускается файл .php. Секунд через 20 появляется прогресс выполнения и ссылка на скачивание файла.

https://drive.google.com/file/d/1RSZuKZaDIRUPJT3GiJsiZCuAND6LEIYY/view?usp=sharing

Нужен квалифицированный специалист, есть периодические задачи.