Создать скелет сайта под цифровой учебник

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки493 просмотра
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Всем доброго времени суток! Интересует стоимость создания такого подобия сайта:

https://getclass.io/

Это должна быть хорошая основа, начинку, материалы и тд, сделаем сами

3 года назад
uspeakschool
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад