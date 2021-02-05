uspeakschool

Всем доброго времени суток! Интересует стоимость создания такого подобия сайта: https://getclass.io/ Это должна быть хорошая основа, начинку, материалы и тд, сделаем сами
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
3 года назад
Всем доброго времени суток! Интересует стоимость создания такого подобия сайта: https://getclass.io/ Это должна быть хорошая основа, начинку, материалы и тд, сделаем сами
Сайт уже полностью создан и функционирует, но его внешнее оформление мягко говоря "хромает". Задача оформить сайт для школа английского языка, чтобы с него не хотелось выходить https://uspeak.com.ua/