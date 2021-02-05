uspeakschool

Дарья Ткачук uspeakschool

 
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Uspeak Language School

Школа английского языка, которая нуждается в опытных сотрудниках и помощниках

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей