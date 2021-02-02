Настроить сайт Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок513 просмотров
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1. Перевести шаблон на русский

2. Поменять шрифты и цвета на сайте

3. Добавить наши фото и тексты, контакты

5. Зарегистрировать в поисковиках гугл и яндекс

6. Подключить https

7. Подключить яндекс метрику

Купил шаблон 

https://jupiterx.artbees.net/logistic/

WordPress
3 года назад
shalamov-pavel
Павел 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва