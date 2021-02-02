Настроить сайт Wordpress

Необходимо добавить рекапчу к формам на сайте rk-lazurniy.ru, либо иным способом защитить от спама. Сайт на UMI CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Перевести шаблон на русский
2. Поменять шрифты и цвета на сайте
3. Добавить наши фото и тексты, контакты
5. Зарегистрировать в поисковиках гугл и яндекс
6. Подключить https
7. Подключить яндекс метрику
Купил шаблон
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Создать на тильде скрытое поле у форм, которое будет передавать в амо параметр roistatВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $39
ДОБАВИТЬ ОТФИЛЬТРОВКУ и внести правки в раздел "добавить товар" когда переходишь в "добавить товар", кнопку сохранить перенести сверху вниз и подписать СОХРАНИТЬ и сделать ее большой. загрузка изображения чтобы была сразу из галереи, а не через прокладку ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $150
Нужно создать форму с несколькими шагами. Так же настроить ее валидацию и отправку данных в базу. После этого вывести результаты опроса в админ панель wordpress. В форме присутствуют drag&drop элементы, чекбоксы, радиобаттоныЗавершен3 года назад
Всем привет. Такая задача, нужно подключить онлайн оплату к сайту на wordpress, народного банка Казахстана, но! (оплата подключена через плагин. нужно проверить все ли правильно) тест работает отлично. Кнопка оплаты должна появляется в личном кабинете ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Всем доброго времени суток! Интересует стоимость создания такого подобия сайта: https://getclass.io/ Это должна быть хорошая основа, начинку, материалы и тд, сделаем самиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Исправить парсер. Парсер собирает текст с одной страницы в Excel. Текст, находящийся в кавычках « » не собирается. При этом с такими кавычками: "" проблем нет. Парсер в архиве по ссылке. Работает следующим образом: копируется на хостинг ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $53
скинул в личкуЗавершен3 года назад
Во вложении к проекту 2 документа: 1) API.docx - в нем документация к API, которая нужна для выполнения задач, указанных в следующем документе.2) Мини личный кабинет.docx - описание всех требований, которые нужно выполнить по этому заданию. ...Завершен2 года назад
Необходимо разработать небольшое приложение на vuejs + bootstap4 приложение работает в 3х режимах 1) умеет загружать статус чекбокса по апи ( rest) при старте. + управлять им ( включить \ выключить ) c сохранением результата на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад