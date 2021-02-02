ДОБАВИТЬ ОТФИЛЬТРОВКУ и внести правки в раздел "добавить товар" когда переходишь в "добавить товар", кнопку сохранить перенести сверху вниз и подписать СОХРАНИТЬ и сделать ее большой. загрузка изображения чтобы была сразу из галереи, а не через прокладку ...