Доброго времени. 1) Нужно сделать страницу добавления принта (дизайна) на сайт. 2) Страницу редактирования принта на товаре. 3) Добавление/удаление/редактирование нового товара. Прикрепляю ТЗ, постарался описать своими словами что нужно, нужна качественная работа, будут вопросы задавайте. Движок ...
Запрограммировать автоматическое проведение безопасной сделки на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо автоматизировать процесс проведения безопасных сделок, так как заказчиков становится все больше, а гарант тратит достаточно времени на проведение каждой сделки индивидуально.
Сайт, буквально 6 страниц и блог, сейчас в процессе переноса с конструктора WIX на WP.
Сейчас схема проведения сделки (коротко): ко мне обращается одна из сторон (продавец или покупатель), далее мы создаем чат в мессенджере, где обсуждаем детали, после этого покупатель переводит денежные средства мне, я подтверждаю это, продавец отсылает товар, покупатель получает, проверяет, если все ок, то я перевожу деньги продавцу.
Что хочу получить на выходе (коротко):
1. Человек на моем сайте нажимает кнопку "Провести безопасную сделку".
2. Появляется окно, где он указывает Email и телефон второй стороны сделки. На них отсылается автоматически сообщение о начале безопасной сделки.
3. Вторая сторона переходит по ссылке на мой сайт и дает согласие на сделку.
4. На телефон и email первой стороны отсылается подтверждение о согласии на сделку.
5. Первая сторона переходит на сайт, переводит сумму на мой счет.
6. Подтверждение перевода отсылается второй стороне сделки.
7. Вторая сторона отсылает/передает товар и нажимает кнопку на сайте "Товар отправлен"
8. Теперь необходимо первой стороне получить товар и либо закрыть сделку, либо отказаться, указав причину.
9. Как только покупатель закрывает сделку, как успешно завершенную, приходит подтверждение на перевод средств продавцу, у которого система запрашивает реквизиты для зачисления.
10. В этот момент смс и email приходят мне. Я захожу в систему/бэкофисс и проверяю все этапы вручную. Если все ок, то перевожу вручную денежные средства.
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