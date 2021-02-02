Скрипт проверки подписки в инстаграм

Задача написать скрипт проверки в подписчика в аккаунте инстаграм

Пользователь будет вводить в форме логин - поидее эта форма пересылает на скрипт логин он проверяет

Если подписчик с логином есть - то редиректит на одну страницу

Если подписчика нет - то редиректит на другую страницу