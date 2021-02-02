Скрипт проверки подписки в инстаграм

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки550 просмотров
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Задача написать скрипт проверки в подписчика в аккаунте инстаграм

Пользователь будет вводить в форме логин - поидее эта форма пересылает на скрипт логин он проверяет

Если подписчик с логином есть - то редиректит на одну страницу

Если подписчика нет - то редиректит на другую страницу

3 года назад
somir0000
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gordon-freeman
Виктор 
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$10
1 день
Пропал - взял деньги