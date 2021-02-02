Нужен совет от гуру vue по оптимизации компонента с большим количество

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Проект тикетная система, есть компонент timeline, туда подгружаются все события которые происходили, и email письма, содержимое может быть достаточно большим, нужно рассказать как правильно оптимизировать компонент чтобы была не заметна загрузка и при загрузке компонент не лагал

3 года назад
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад