Парсинг chaturbate.com - C# / Python / Nodejs / Php

Необходимо спарсить данные первых 10 страниц сайта chaturbate.com

Краткое описание задачи:

1) Разрабатываем алгоритм парсера: C# / Python / Nodejs / Php

2) Соединяемся и получаем прямые ссылки на вебсокеты трансляций через эмулятор браузера: Phantomjs / Paywright / аналоги

3) Отключаем эмулятор и слушаем вебсокеты напрямую через http get/post запросы

4) Пишем все сырые данные в БД: Яндекс ClickHouse / Elasticsearch

5) Разрабатываем самописный фронт для визуализации данных: Vuejs / React / Angular

Оплата и сроки:

1) Обсуждается индивидуально, в зависимости от опыта исполнителя

2) По запросу направляем полное ТЗ, для детальной оценки

Оперативная связь:

Пишите в телеграмм, whatsapp (см. профиль)

P.S. Данная работа ориентирована на middle web-разработчика. Перед тем как подать заявку со стоимостью и сроком реализации, просим Вас потратить несколько часов своего времени для оценки сложности генерируемого кода десктопной и мобильной версии сайта chaturbate.com