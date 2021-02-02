Верстка сайтов

$1500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

I. Улучшаем (доделываем) https://odr.yanao.ru/

II. Изменение структуры и верстка дизайна в соответствии с ТЗ https://lavka-odr.yanao.ru/

3 года назад
YDmitriy747
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад