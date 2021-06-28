ZuraWeb

Зураб ZuraWeb

 
36 летРоссия/Анапа
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#9889; В моем словаре нет слова «невозможно»! Верстка адаптивных сайтов любой сложности HTML5, CSS3, SCSS, JS, JQuery, Vue.js

Мои услуги:

  • верстка сайтов любой сложности
  • натяжка верстки на CMS (Wordpress)
  • разработка плагинов для CMS (Wordpress)
  • разработка небольших бэкенд приложений на PHP и Node.Js
Навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS/LESS
  • Javascript
  • JQuery
  • Vue.js
  • Gulp
  • Git
  • Node.js
  • MySql
  • MS SQL
  • PHP
  • Pixel perfect
  • Wordpress
  • Конечно Же адаптивная и кроссбраузерная верстка по методологии БЭМ
С уверенностью могу гарантировать:

  • Ответственный подход к заказу
  • Соблюдение сроков
  • Качественное выполнение работы
  • Буду всегда на связи
  • С удовольствием пообщаюсь голосом
  • Бесплатное исправление ошибок (все мы люди :) ) или мелких доработок
Связь:

🔥

Не большая акция🔥

Хотя и за плечами 10 летний стаж работы в IT сфере в офисе, на этом сервисе и на фрилансе я недавно.

И по этому поводу, готов выполнить первых 2 заказа по верстке с 50% скидкой.

Будь первым! :)

PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Avesha-35
Людмила 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
3 года назад
Подключить партнерку через API на вновь созданный сайт
В сложной экономической ситуации и множеством непрекращающихся "хотелок" заказчика, Зураб справился с поставленной задачей на отлично! Да, мы еще работаем над проектом, но как специалисту и просто человеку - огромное ему человеческое спасибо! Рекомендую.