⚡ В моем словаре нет слова «невозможно»! Верстка адаптивных сайтов любой сложности HTML5, CSS3, SCSS, JS, JQuery, Vue.js

верстка сайтов любой сложности

натяжка верстки на CMS (Wordpress)

разработка плагинов для CMS (Wordpress)

разработка небольших бэкенд приложений на PHP и Node.Js

HTML5

CSS3

SCSS/LESS

Javascript

JQuery

Vue.js

Gulp

Git

Node.js

MySql

MS SQL

PHP

Pixel perfect

Wordpress

Конечно Же адаптивная и кроссбраузерная верстка по методологии БЭМ

Ответственный подход к заказу

Соблюдение сроков

Качественное выполнение работы

Буду всегда на связи

С удовольствием пообщаюсь голосом

Бесплатное исправление ошибок (все мы люди :) ) или мелких доработок

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е большая акция

Хотя и за плечами 10 летний стаж работы в IT сфере в офисе, на этом сервисе и на фрилансе я недавно.

И по этому поводу, готов выполнить первых 2 заказа по верстке с 50% скидкой.

Будь первым! :)