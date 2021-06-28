⚡ В моем словаре нет слова «невозможно»! Верстка адаптивных сайтов любой сложности HTML5, CSS3, SCSS, JS, JQuery, Vue.js
Мои услуги:
- верстка сайтов любой сложности
- натяжка верстки на CMS (Wordpress)
- разработка плагинов для CMS (Wordpress)
- разработка небольших бэкенд приложений на PHP и Node.Js
- HTML5
- CSS3
- SCSS/LESS
- Javascript
- JQuery
- Vue.js
- Gulp
- Git
- Node.js
- MySql
- MS SQL
- PHP
- Pixel perfect
- Wordpress
- Конечно Же адаптивная и кроссбраузерная верстка по методологии БЭМ
- Ответственный подход к заказу
- Соблюдение сроков
- Качественное выполнение работы
- Буду всегда на связи
- С удовольствием пообщаюсь голосом
- Бесплатное исправление ошибок (все мы люди :) ) или мелких доработок
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: ZuraWeb
🔥Не большая акция🔥
Хотя и за плечами 10 летний стаж работы в IT сфере в офисе, на этом сервисе и на фрилансе я недавно.
И по этому поводу, готов выполнить первых 2 заказа по верстке с 50% скидкой.
Будь первым! :)
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$200
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
3 года назад
В сложной экономической ситуации и множеством непрекращающихся "хотелок" заказчика, Зураб справился с поставленной задачей на отлично! Да, мы еще работаем над проектом, но как специалисту и просто человеку - огромное ему человеческое спасибо! Рекомендую.