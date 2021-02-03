Доработка сайта

Здравствуйте. Нужно внести изменения и сделать доработки на сайте http://famiglia.family

Сайт представляет собой международное брачное агентство, где пользователь может зарегистрироваться, разместить свою анкету и с кем-нибудь познакомиться. А так же он может почитать статьи специалистов по различным направлениям (отношения, детская психология), задать вопросы этим специалистам в комментариях под статьями и получать ответы.

Сайт на двух языках - русский и итальянский. У каждого языка свои специалисты и свои статьи.

Движок сайта - Вордпресс, тема - Ashe.

На данный момент сайт еще не готов.

Нужен исполнитель, который сможет сделать следующие доработки:

1. В верхней части сайта кнопки Вход и Регистрация сделать как в прикрепленном макете (первая картинка). То есть, в "шапке". Флажки выбора языка тоже перенести в шапку, справа наверху.

2. При клике по кнопке "Регистрация", должна открываться страница с информацией об условиях регистрации на сайте, а ниже - ссылка на саму регистрацию.

3. Поиск по анкетам. Сейчас форма поиска в верхней части сайта (для авторизованных), изображена на втором прикрепленном файле. Она сейчас закрывает пару в шапке сайта. Нужно эту форму заменить на кнопку "Поиск по анкетам", при клике по которой откроется форма поиска во всплывающем окне.

4. Сами анкеты выглядят как на третьим скрине. Анкета открывается как на четвертом скрине. Принцип следующий: пользователь ставит лайк на понравившейся анкете, при получении взаимного лайка, открывается возможность написать личное сообщение (как в Тиндере).

Эта функция пока не работает.

5. Регистрация на сайте должна быть платной. Точнее, это уже будет подписка на сайт. Желательно все сделать через платежную систему Fondy (fondy.ru).

Подписки должны быть нескольких видов по срокам и стоимости: на месяц, на год, на 2 года.

Кроме этого, должна быть возможность купить vip-подписку, при которой не обязательно дожидаться взаимного лайка, а появится возможность сразу написать владельцу найденной анкеты.

Это основные пункты. Помимо них, желательно доработать дизайн сайта. Сейчас он выглядит пустовато и скучновато.

Если вы сможете выполнить только несколько пунктов, то укажите, какие именно, сроки и стоимость работ.

Возможно, исполнителя выберу не одного, а двух.

Бюджет ограничен, с этим сайтом и так затянулось, предыдущий фрилансер не смог выполнить всю работу.

Укажите пожалуйста стоимость и сроки.