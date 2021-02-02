Разработка виджетов для amoCRM

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка495 просмотров
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Наша компания находится в поиске специалиста, который создаст виджеты для amoCRM.

Функционал, который необходимо создать:

  • Автоматическое распределение лидов с окном-кабинетом и требуемыми параметрами (более подробно в ТЗ).
  • Автоматическое создание договоров путем внесения определенных данных в существующий шаблон.
  • Конструктор автоматических действий в систему (примеры в ТЗ).
Документ ТЗ с подробными требованиями/примерами функционирования виджетов будет выслан при личном общении.

Оплата и сроки работы будут обсуждены после.

Свяжитесь, пожалуйста, с нами, если вас заинтересовала данная работа.

3 года назад
annamai
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад