Разработка виджетов для amoCRM

Наша компания находится в поиске специалиста, который создаст виджеты для amoCRM.

Функционал, который необходимо создать:

Автоматическое распределение лидов с окном-кабинетом и требуемыми параметрами (более подробно в ТЗ).

Автоматическое создание договоров путем внесения определенных данных в существующий шаблон.

Конструктор автоматических действий в систему (примеры в ТЗ).

Документ ТЗ с подробными требованиями/примерами функционирования виджетов будет выслан при личном общении.

Оплата и сроки работы будут обсуждены после.

Свяжитесь, пожалуйста, с нами, если вас заинтересовала данная работа.