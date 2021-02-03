Написать и подключить в телеграм бота проверку чеков easy pay

Здравствуйте. Нужно внести изменения и сделать доработки на сайте http://famiglia.family Сайт представляет собой международное брачное агентство, где пользователь может зарегистрироваться, разместить свою анкету и с кем-нибудь познакомиться. А так же он может почитать статьи специалистов по ...