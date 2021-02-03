Нужен человек хорошо понимающий jQuery/Ajax/React/Vuejs. Нужно сделать профессионально форму где в зависимости от выбранного элемента будем показывать/скрывать элементы в форме. Show/Hide Elements Depend On Form Controls Работа по принципу "Лишь бы работало" - НЕ ПОДХОДИТ
Написать и подключить в телеграм бота проверку чеков easy pay
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо чтобы бот сам проверял Easy Pay по id операции и если оплата успешная, бот отправлял товар
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