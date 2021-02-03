Нужен профи в jQuery/Ajax/React/Vuejs

Нужен человек хорошо понимающий jQuery/Ajax/React/Vuejs. Нужно сделать профессионально форму где в зависимости от выбранного элемента будем показывать/скрывать элементы в форме. Show/Hide Elements Depend On Form Controls

Работа по принципу "Лишь бы работало" - НЕ ПОДХОДИТ