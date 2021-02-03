redsys

Никита redsys

 
25 летУкраина/Кривой Рог
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
СТОП! НЕ ЗАПУСКАЙ СЕЙЧАС ТАРГЕТ! ИНАЧЕ ТЫ СОЛЬЕШЬ БЮДЖЕТ.

Предоставляю услуги:

﻿﻿- Привлечение целевой аудитории в сообщества(новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)

﻿﻿- Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения.

﻿ ﻿ ﻿- Напишем личностные посты. которые показывают экспертность владельца бизнеса и тд.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿- Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, Вконтакте.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿- Создание сообществ (дизайн, оформление, первичное наполнение)

В результате сотрудничества Вы получите:

﻿Увеличение узнаваемости. 

﻿ ﻿Повышение имиджа продукта в целом. 

﻿ ﻿Рост лояльности целевой аудитории. 

﻿Привлечение целевой аудитории. 

﻿﻿Связь:

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿Gmail: ﻿[email protected]

﻿ ﻿﻿Telegram: ﻿﻿https://t.me/redsys19

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