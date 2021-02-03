$12
[b]Надо чтобы бот сам проверял Easy Pay по id операции и если оплата успешная, бот отправлял товар[/b]
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
3 года назад
- Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения. - Напишем личностные посты. которые показывают экспертность владельца бизнеса и тд.
- Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, Вконтакте.
- Создание сообществ (дизайн, оформление, первичное наполнение)
Telegram: https://t.me/redsys19
[b]Надо чтобы бот сам проверял Easy Pay по id операции и если оплата успешная, бот отправлял товар[/b]